Bolsonaro faz terrorismo com os índios, diz colunista do Globo

O ocupante do Planalto faz pressão sobre o STF em defesa do marco temporal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreve em sua coluna no Globo que Jair Bolsonaro trata os indígenas como inimigos do progresso e faz terrorismo com a questão do marco temporal.

Bolsonaro “afirmou que a derrubada do marco temporal ‘pode acabar com o agronegócio’ e ‘entregar para o índio o Brasil’. Dirigindo-se ao Supremo, ele disse esperar que ‘alguém peça vista’ e ‘sente em cima do processo’. Depois do feriado, saberemos se algum ministro se sujeitará a cumprir a tarefa”.

Na prática, o marco temporal “pode legalizar a invasão e o roubo de terras indígenas” ... “É o que desejam grileiros, madeireiros e representantes dos setores mais atrasados do agronegócio”, escreve o jornalista.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE