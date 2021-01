'Bolsonaro flerta com o mesmo perigo dos EUA', diz Delfim Netto

247 - O ex-ministro Delfim Netto compara os extremistas brasileiros que ocupam o governo com o episódio de trumpistas que invadiram o Capitólio e chega a uma constatação: “Tristemente, o nosso (presidente Jair) Bolsonaro flerta com esse mesmo perigo”. A informação é do jornal Esrado de S.Paulo.

Para o economista, o autoritarismo “é o comportamento natural” do presidente americano. Mas no Brasil ele vê o STF e as Forças Armadas como defensores da Constituição. E, analisando o atual momento brasileiro, percebe “uma simbiose” entre o autoritarismo do presidente e o liberalismo de seu ministro da Economia, Paulo Guedes – e descarta os comentários de que Guedes poderia, aí pela frente, vir a deixar o governo.

O conhecimento liberta. Saiba mais