Bolsonaro foi alertado sobre crimes do garimpo, mas parou fiscalização

247 - “Um relatório produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública no final de 2021 alertou que eram necessárias mais ações para combate ao garimpo na Terra Indígena ianomami e citou que a atividade estava interligada a outros crimes”, informa o jornalista Carlos Madeiro, no portal UOL.

“Apesar dos alertas graves, o governo decidiu acabar com as fiscalizações na região no ano seguinte”, acrescenta.

Madeiro ainda informa que o “documento foi feito para apresentar os resultados dos três ciclos da operação integrada feita por órgãos do governo federal no segundo semestre de 2021 na Terra ianomami”.

