Bolsonaro foi alvo de panelaço pelo sexto dia seguido

247 – "Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro em forma de "panelaços" foram registrados pelo sexto dia consecutivos em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro na noite de hoje. Desde a última terça-feira (17), as manifestações têm ocorrido com frequência em meio à crise do coronavírus em diversas regiões do Brasil", aponta reportagem do Uol.

"Em São Paulo, o barulho das panelas foi ouvido em bairros como Consolação, Vila Madalena, Higienópolis, Pinheiros, Santa Cecília, e Perdizes. No Rio de Janeiro, os "panelaços" foram registrados em Copacabana, Lapa e Laranjeiras."