Bolsonaro gastou mais de R$ 3,5 milhões em comida e bebida no avião da Presidência

Agenda do Poder - O presidente Jair Bolsonaro gastou R$ 3.580.320,06 em alimentação no avião presidencial ao longo de seu mandato. Em menos de oito meses deste ano – de abril a 10 de novembro – os gastos com comida e bebida chegaram a R$ 1 milhão, segundo apurou o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) no Portal da Transparência.

“Esses valores absurdos colocam em xeque a imagem que o presidente quer passar, de um homem simples, que come farofa na rua, que gosta de macarrão instantâneo e leite condensado. A grande verdade é que, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, Bolsonaro está se refestelando com banquetes no avião. É revoltante”, disse o deputado ao site Congresso em Foco.

Os gastos milionários incluem refeições prontas (almoço, jantar e café da manhã), bebidas, lanches (salgados e sanduíches), petiscos (castanhas, barras de cereais e frios), frutas, doces e gelo.

“Esse tipo de serviço não é pago com o cartão corporativo, uma vez que a empresa fornecedora mantém relação contratual por meio de licitação realizada pela presidência. Ou seja, além de gastar milhões, todo mês, com cartão, Bolsonaro ainda usa mais dinheiro público para bancar luxos no avião presidencial”, denuncia o deputado.

