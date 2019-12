Bolsonaro gastou R$ 1,7 mil por hora no cartão corporativo

Revista Fórum - Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para que os gastos do governo fossem revelados, Jair Bolsonaro preferiu manter sob sigilo as despesas presidenciais. No entanto, sabe-se que R$ 14,9 milhões foram gastos com cartões corporativos no primeiro ano de mandato do ex-capitão, o que equivale a R$ 1.708 por hora.

O valor consta no Portal da Transparência do Governo Federal e é o maior registrado pela Presidência desde 2014. No Twitter, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) fez as contas para trazer outras leituras ao número.

Bolsonaro gastou R$ 14,9 MILHÕES com cartão de crédito corporativo em 2019.



- R$ 1,240 MILHÃO por mês



- R$ 41 MIL por DIA



- R$ 1.708 por HORA



Sim, é isso que você leu. Jair Bolsonaro gasta APENAS com cartão de crédito bancado pelo povo brasileiro R$ 41 MIL por dia! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 30, 2019

Leia mais na Fórum.