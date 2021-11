Bolsonaro gastou R$ 360 mil para participar de ato golpista em São Paulo no 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - A viagem feita por Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro, quando ele se deslocou de Brasília para participar de um ato político com teor golpista em São Paulo custou R$ 360.166,33 aos cofres públicos, de acordo com reportagem do jornal O Globo. Na ocasião, ele atacou as instituições e ameaçou não acatar decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Diante da repercussão, porém, Bolsonaro recuou do que havia dito e afirmou que as declarações proferidas durante um discurso para apoiadores na capital paulista foram frutos “do calor do momento".

Questionada sobre o custo da viagem por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a Secretaria-Geral da Presidência não detalhou as despesas e informou apenas que são "gastos relativos à viagem do Senhor Presidente da República a São Paulo" . A Secretaria-Geral também informou que o valor está "sujeito a alterações",

O professor de direito administrativo da Universidade de São Paulo (USP) Vitor Rhein Schirato afirma que a viagem de Jair Bolsonaro pode ser enquadrada como um ato de improbidade administrativa. “Isso é improbidade (administrativa) de manual. Prefeito do interior que faça isso, vai responder com patrimônio pessoal por improbidade”, disse Schirato.

