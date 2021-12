Bolsonaro gosta de ver jornalistas apanhando, diz Leonardo Sakamoto

Apoie o 247

ICL

247 - O fato de que Jair Bolsonaro se silenciou diante dos jornalistas agredidos por seus seguranças e fãs, em Itamaraju (BA), demonstra, segundo o colunista Leonardo Sakamoto, do UOL, que o chefe de governo "curte" de ver a categoria "apanhando".

"Bastava uma palavra de Bolsonaro, que presenciava a cena, para seus apoiadores radicais, entre eles o secretário de Obras do município, Antonio Charbel, cessassem as agressões. Mas Jair consentiu com o silêncio, como vem consentindo, incentivando e fomentando desde que assumiu o mandato", escreve.

"Sim, o presidente da República é hoje a maior ameaça à liberdade de imprensa no país. O Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, elaborado pela Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), aponta que 2020 foi o pior ano para a nossa profissão desde que a entidade começou o levantamento no início da década de 1990. Foram 428 ataques, um aumento de quase 106% em relação ao ano anterior. Desse total, respondeu sozinho por 175 registros - ou seja 41%", escreve.

PUBLICIDADE

"Seu comportamento e seus discursos, acusando a imprensa de mentir quando a narração dos fatos lhe desagrada, alimentam as milícias que agem para defendê-lo, tornando a vida de outros um inferno. Para muitos de seus seguidores, um ataque à imprensa em nome de Bolsonaro é uma missão civilizatória, quase divina. E agridem jornalistas achando que estão em uma cruzada", escreve.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE