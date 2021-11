Bolsonaro grava vídeo pedindo para senadores votarem em André Mendonça

A gravação foi feita dentro do Palácio do Planalto e ocorreu dias após lideranças evangélicas reclamarem que o governo não estava atuando para ajudar a aprovar a indicação de Mendonça edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro gravou, nesta segunda-feira (29), um vídeo ao lado de André Mendonça pedindo votos para aprovar no Senado a indicação do “terrivelmente evangélico” ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A gravação foi feita dentro do Palácio do Planalto e ocorreu dias após lideranças evangélicas reclamarem que o governo não estava atuando para ajudar a aprovar a indicação de Mendonça para a Corte.

“A todos os brasileiros, chegou a hora. Em menos de 48 horas, se Deus quiser, o nome do André Mendonça será sabatinado no Senado Federal. Espero, obviamente, que seja aprovado e tenhamos então um representante de todos nós dentro do Supremp Tribunal Federal. André, boa sorte. Senhores senadores, a gente pede de coração que aprovem o nome dele. Obviamente será sabatinado, mas temos o entendimento que ele está habilitado para exatamente exercer essa função”, diz Bolsonaro no vídeo.

