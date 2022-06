Bolsonaro, Guedes e Lira terão "resposta à altura" caso tentem privatizar a Petrobrás, alerta FUP

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) emitiu uma nota nesta quarta-feira (8) em resposta à publicação de ontem, no Diário Oficial da União, da resolução para a inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos do governo (PPI).

Segundo o posicionamento da organização, a FUP e sindicatos filiados, junto com a Brigada Petroleira, em Brasília, "estão mobilizados, realizando reuniões setoriais em todas as bases, para a maior greve da história da categoria petroleira."

De acordo com o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, as movimentações do governo de Jair Bolsonaro (PL) no sentido de privatizar a estatal "mostram que o presidente está acuado entre eleitores e acionistas da Petrobrás, tornando a maior empresa do país vítima de barganha politiqueira."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Durante o governo Bolsonaro, a gasolina subiu 172,7% e o diesel aumentou 171,0% nas refinarias, segundo dados elaborados pelo Dieese/FUP, com base em estatísticas da Petrobras. O GLP subiu 118,4% no período. É um absurdo. Hoje o gás de cozinha custa R$ 132, em média, no Brasil, cerca de 10% do salário mínimo, penalizando sobretudo a população mais pobre”, complementa Bacelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE