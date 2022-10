Bolsonaro herda mais votos de Ciro do que Lula, diz Datafolha

Bolsonaro é o candidato preferido de 42% dos eleitores de Ciro no segundo turno, enquanto Lula fica com 31% edit

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 8, mostrou que Jair Bolsonaro (PL) herdou mais votos de Ciro Gomes (PDT) do que o ex-presidente Lula (PT). O PDT, no entanto, declarou apoio formal ao candidato do PT . Mesmo assim, Bolsonaro é o candidato preferido de 42% dos eleitores de Ciro no segundo turno, enquanto Lula fica com 31%.

O resultado, apesar de parecer estranho, é resultado da campanha de ataques constantes que o candidato derrotado do PDT fez a Lula durante o primeiro turno.

Entre os eleitores da senadora Simone Tebet (MDB), que também declarou apoio a Lula , a situação é mais equilibrada: Lula ficaria com o voto de 31% dos eleitores, enquanto outros 29% migram para Bolsonaro.

No primeiro turno, Tebet obteve 4,9 milhões (4,2%) e Ciro com 3,6 milhões (3%).

O levantamento divulgado nesta sexta-feira aponta vitória do ex-presidente Lula (PT) com 53% dos votos válidos e contra 47% de Bolsonaro .

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o instituto entrevistou 2.884 eleitores de quarta-feira até esta sexta-feira. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o número de registro no TSE é o BR-02012/2022.

