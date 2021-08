'Bolsonaro humilha as pessoas e as instituições', afirma jurista Joaquim Falcão

"Bolsonaro estimula a ambição e pratica a humilhação. Isso, que ele faz com as pessoas, está fazendo com as instituições", afirmou o professor de direito constitucional Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras e fundador do curso de Direito da FGV-Rio edit

247 - Professor de direito constitucional, membro da Academia Brasileira de Letras e fundador do curso de Direito da FGV-Rio, Joaquim Falcão disse que o desfile de tanques em Brasília (DF), nessa terça-feira (10), foi "um jogo de humilhação e ambição" praticado por Jair Bolsonaro com as instituições.

"Bolsonaro estimula a ambição e pratica a humilhação. Isso, que ele faz com as pessoas, está fazendo com as instituições. No caso das Forças Armadas, as humilha com um papel que não é o que a Constituição determina. Essa ameaça institucional ele já fez, inclusive, quando disse que a 'Constituição sou eu'. Bolsonaro entende a democracia como um jogo de pôquer autoritário", avalia o estudioso em entrevista ao jornal O Globo.

De acordo com o docente, "a tensão pode existir em decisões de governo — e devem —, mas em decisões de estado, não". "Bolsonaro é especialista em misturar ambições do seu governo com as do Estado brasileiro", disse.

