Bolsonaro ignora 113 mil mortos e promoverá evento para dizer que Brasil está vencendo a Covid-19

Com mais de 113 mil mortos pela Covid-19 e 3,5 milhões de casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, a população ouvirá que o país está vencendo a doença. Está marcado para a próxima segunda-feira (24), no Palácio do Planalto, o evento "Encontro Brasil vencendo a Covid-19", palco para nova propaganda negacionista por parte de Jair Bolsonaro edit