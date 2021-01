Bolsonaro ignora atraso em vacinação e diz que imunizantes foram entregues no dia "D-1"

"A nossa Força Aérea, nesta primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu sua missão no dia D-1", disse Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (20) edit

247 - Apesar do atraso registrado no início da vacinação nacional contra a Covid-19, Jair Bolsonaro disse que os imunizantes foram entregues no dia “D-1”. Afirmação faz referência a uma declaração feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que a vacinação teria início no “Dia D e na hora H”. Na ocasião, porém, não havia previsão para que a campanha fosse iniciada.

"A nossa Força Aérea, nesta primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e o seu sentimento de defesa dos direitos humanos”, disse Bolsonaro durante um discurso na cerimônia alusiva aos 80 anos da Força Aérea Brasileira (FAB), nesta quarta-feira (20).

Ele também elogiou o papel da Força Aérea em transportar insumos e medicamentos para Manaus, cuja rede hospitalar entrou em colapso devido ao grande número de casos e óbitos decorrentes da Covid-19. Bolsonaro, porém, não comentou o fato do ministério ter ignorado o alerta feito com dez dias de antecedência sobre o risco das unidades de saúde entrarem em colapso.

"Podemos dizer, como sempre, o papel da nossa Força Aérea. Só no corrente ano, o que fizeram pelo próximo, podemos citar o socorro aos nossos irmãos de Manaus, que passavam momentos difíceis. E a nossa Força Aérea, transportando em suas asas meios materiais e gente para socorrer os nossos irmãos", disse Bolsonaro.

