Bolsonaro ignora escândalo da Covaxin e diz que não existe corrupção em seu governo

247 - Jair Bolsonaro ignorou o escândalo envolvendo o contrato superfaturado para a compra da vacina indiana Covaxin e afirmou que não existem acusações de corrupção contra o governo. "Para a tristeza de alguns poucos, o Governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem", disse o ex-capitão nesta quinta-feira (24), durante viagem ao Rio Grande do Norte, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Ele também voltou a fustigar a imprensa ao afirmar que não irá responder a perguntas “de muitos idiotas”. "Eu não tenho que dar entrevista. Eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas. Que o tempo todo só vem debaixo da gente. Não estou livre de errar, mas tenho humildade suficiente para reconhecer tudo isso acontece”, disse.

As suspeitas envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin, porém alcançam diretamente o Palácio do Planalto. Nesta quarta-feira (23), o deputado bolsonarista Luis Miranda afirmou ter informado Bolsonaro pessoalmente das irregularidades no contrato para a aquisição de 20 milhões de doses do imunizante produzido pela Bharat Biotech e que tem a Precisa Medicamentos como intermediária.

