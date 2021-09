Bolsonaro impulsiona atos golpistas: 'vamos mostrar quem manda no Brasil no dia 7 de setembro'

“Vocês é que devem dar o norte aos que estão em Brasília. Esse norte será dado com mais ênfase no próximo dia 7”, afirmou Jair Bolsonaro para apoiadores em Uberlândia (MG) edit

247 - Em Uberlândia (MG), Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira, 31, que seus apoiadores vão mostrar “quem manda no Brasil” no dia 7 de setembro, quando estão previstas manifestações bolsonaristas em algumas cidades do país. O discurso foi realizado durante a cerimônia de inauguração do complexo de captação e tratamento de água.

“Vocês é que devem dar o norte aos que estão em Brasília. Esse norte será dado com mais ênfase no próximo dia 7”, afirmou.

“Esse País irá para onde vocês apontarem. Todos nós do Executivo, Legislativo e Judiciário temos obrigação de estar ao lado do povo. Vocês estarão mostrando, no próximo dia 7, que quem manda no Brasil são vocês. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que vocês determinam”, declarou.

PUBLICIDADE

Sem citar nomes, Bolsonaro criticou novamente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao dizer que os magistrados “impõem” suas vontades à população.

“Chegou a hora de nós nos tornamos independentes para valer e dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês”, disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE