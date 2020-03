Bolsonaro inclui a Polícia Federal no comitê de crise do coronavírus

Além da PF, Bolsonaro inclui os ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e a Controladoria-Geral da União no comitê de crise do coronavírus. O comitê é coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto edit

247 - O comitê de crise para conter os impactos da Covid-19 no Brasil foi alterado por Jair Bolsonaro a partir de publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (31). O chefe do Executivo incluiu no grupo a Polícia Federal, a Secretaria Especial e outros três ministérios. A informação é do portal Metrópoles.

O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, é coordenador do comitê criado no dia 16 de março deste ano.

As mudanças na estrutura do centro de operações do comitê de crise para cupervisão e conitoramento dos cmpactos da Covid-19 conta com a inclusão dos ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e a Controladoria-Geral da União.





