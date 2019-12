Bolsonaro inclui policiais que cometeram crimes em indulto de Natal

Decreto de indulto de Natal assinado por Jair Bolsonaro, que será publicado nesta sexta-feira, inclui policiais apesar de o titular do Poder Executivo ter sido aconselhado em contrário edit

247 - Jair Bolsonaro determinou que a equipe jurídica do governo incluísse no decreto dominduslto de Natal o perdão a pena de policiais presos por crimes cometidos em serviço. O texto do decreto será publicado nesta sexta-feira (20).

A minuta do decreto foi elaborada pelo Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Sergio Moro e vai na contramão do que havia sido sugerido pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão ligado à pasta, informa O Estado de S.Paulo.

O decreto beneficia também agentes de segurança presos por mortes em trocas de tiro ou situação de “excesso” na legítima defesa.

Trata-se de uma inovação de Bolsonaro em relação ao decreto anterior, publicado em fevereiro, que só previa o perdão a condenados em situação grave de saúde, como câncer, aids ou que adquiriram deficiências físicas após terem cometido o crime.

Bolsonaro afirmou que os policiais seriam beneficiados pelo indulto natalino, caso contrário não daria indulto a ninguém neste ano.

A Constituição concede ao presidente da República a prerrogativa de conceder o perdão em favor de pessoas condenadas, desde que preenchidas determinadas condições previamente estabelecidas. Estes critérios são definidos anualmente e publicados em decreto no fim do ano – daí o motivo de ser chamado de “natalino”. O indulto não pode ser dirigido a pessoas específicas, mas, sim, a todos os condenados que, na data da publicação, atendam aos requisitos, destaca a reportagem.