Bolsonaro indica assessor de Queiroga para vaga na Anvisa

CartaCapital - Jair Bolsonaro indicou nesta segunda-feira o assessor especial do ministro Marcelo Queiroga, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, para ocupar uma vaga na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Pereira já esteve no centro do noticiário em 2020, quando indicou Isabela Braga Netto, filha do Ministro da Defesa, Braga Netto, para a Agência Nacional de Saúde (ANS).

A simples indicação do presidente, no entanto, não é suficiente para assumir o cargo na Anvisa. Antes, Pereira precisa passar por sabatina no Senado. Caso seu nome seja aprovado pelo Senado, Pereira ocuparia a vaga da diretora Cristiane Jourdan, cujo mandato termina no dia 24 de julho. A Anvisa é composta por cinco diretores, desses um ocupa o posto do presidente. Atualmente, Antonio Barra Torres está à frente da agência.

