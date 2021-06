Bolsonaro indica Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul

247 - Jair Bolsonaro indicou o ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo licenciado da Igreja Universal Marcelo Crivella (Republicanos) para ser embaixador do Brasil na África do Sul, segundo a Folha de S. Paulo. A aprovação agora fica a cargo do país africano.

A indicação já causa insatisfação entre diplomatas, que enxergam o ato como movimento político em benefício de Bolsonaro.

O processo de nomeação de Crivella corre em sigilo.

Se a indicação foi aprovada pela África do Sul, o ex-prefeito precisará passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Presidente da comissão, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) disse que só comentará o caso quando a indicação for oficializada.

