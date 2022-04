Bolsonaro indica para vice-líder do governo na Câmara deputado que atacou Alexandre de Moraes

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro indicou o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) para a vaga de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

O pastor integra a base bolsonarista no parlamento. Ao comentar a indicação, que foi publicada na edição do Diário Oficial da União da sexta-feira (22), Otoni disse que recebeu uma missão do presidente: ser o “Pitbull do palácio” e combater ferozmente a esquerda.

O parlamentar já tinha exercido a função de vice-líder em 2020, mas deixou o cargo após ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em vídeos gravados e publicados em 2020, o deputado chamou o ministro de “lixo”, “tirano” e “canalha”, entre outras ofensas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início do mês, o deputado usou o plenário da Câmara para fazer ataques e ameaçar Lula. “lá no Rio a gente tem um método de tratar bandido, e é na bala”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE