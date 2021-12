Bolsonaro indica que não apoiará Marcos Rogério para governador em 2022

“Tem Estados que tem até 4 candidatos que me apoiam. Não posso ficar com 1, os 3 vão ficar chateados comigo”, disse ele edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) sinalizou nesta terça-feira (14) que não irá apoiar a possível candidatura do senador Marcos Rogério (DEM) para governador de Rondônia em 2022.

“Tem estado que tem até quatro candidatos que me apoiam. Não posso ficar com um. Os três vão ficar chateados comigo. Eu tô no 2º turno. No 1º turno eu não tô com ninguém”, disse Bolsonaro a apoiadores em Brasília.

Marcos Rogério foi um dos senadores que mais defenderam o governo Bolsonaro na CPI da Covid. A candidatura do bolsonarista ainda é incerta devido à fusão entre DEM e PSL. Não se sabe de que forma o novo partido União Brasil deverá lidar com a possibilidade de o atual governador, Marcos Rocha (PSL), se lançar à reeleição.

