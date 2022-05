Bolsonaro irá à Cúpula das Américas e se encontrará com Biden, diz Itamaraty

Apoie o 247

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro irá à Cúpula das Américas, em Los Angeles, e terá um encontro bilateral durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou oficialmente nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores.

Como mostrou a Reuters, a decisão foi tomada na quarta-feira, depois da visita do enviado especial norte-americano Chris Dodd, em que o convite para que Bolsonaro fosse à Cúpula e tivesse uma bilateral com Biden foi feito --até aquele momento, a decisão do presidente brasileiro era de não comparecer.

A Cúpula das Américas acontece em Los Angeles, entre os dias 9 e 10 de junho.

