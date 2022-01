Bolsonaro irá se encontrar em fevereiro com líder ultradireitista húngaro Viktor Orbán

Encontro de Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro húngaro acontecerá faltando apenas dois meses para a realização das eleições no país do Leste Europeu edit

247 - A viagem que Jair Bolsonaro fará à Rússia em fevereiro, onde irá a convite do presidente Vladimir Putin, será seguida por uma visita à Hungria, comandada pelo ultradireitista Viktor Orbán. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o encontro de Bolsonaro com o primeiro-ministro húngaro acontecerá faltando apenas dois meses para a realização das eleições no país do Leste Europeu.

“É um gesto incomum em política externa uma visita oficial como essa de um chefe de estado tão perto de uma eleição. O motivo é o óbvio: pode passar a mensagem de que o visitante está apoiando o candidato”, destaca a reportagem.

Diplomatas, porém, avaliam que o encontro entre os dois mandatários não ajuda em nada a relação de Bolsonaro com a Europa.

