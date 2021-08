Bolsonaro irá vetar integralmente artigo que previa fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

247 - Jair Bolsonaro deverá vetar integralmente o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com as regras para a composição do Fundo Eleitoral. O artigo previa que os recursos teriam como base 25% do orçamento destinado à Justiça Eleitoral neste e no próximo ano.De acordo com reportagem do blog do jornalista Valdo Cruz, no G1, o novo valor do fundo será definido na votação do Orçamento Geral da União.

Analistas do Congresso calcularam que o valor do fundo poderia chegar a R$ 5,7 bilhões, caso as regras fossem aplicadas. A equipe econômica defende que o valor máximo seja de R$ 2,1 bilhões, que seria a correção do último valor pela inflação

O prazo final para que Bolsonaro sancione ou vete o artigo expira nesta sexta-feira (20).

