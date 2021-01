Bolsonaro ironiza índice de eficácia da CoronaVac: 'essa de 50% é uma boa?'

Jair Bolsonaro ironizou a eficácia da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. “Essa de 50% é uma boa?”, disse edit

Jair Bolsonaro ironizou a eficácia da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e afirmou que a "verdade" está aparecendo. "Essa de 50% é uma boa?", disse Bolsonaro ao ser questionado por um apoiador sobre o assunto no portão do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (13).

“O que eu apanhei por causa disso...Agora estão vendo a verdade. Estou quatro meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Não sou irresponsável. Não estou a fim de agradar quem quer que seja”, disse. Apesar da afirmação de Bolsonaro, o Ministério da Saúde assinou um contrato para adquirir 46 milhões de doses do imunizante.

Ainda segundo ele, a melhor vacina é a que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. “É a vacina que passar pela Anvisa. Seja qual for. Passou por lá...Já assinei um crédito de 20 bilhões (para adquirir o imunizante)”, ressaltou. Atualmente, a Anvisa analisa a aprovação emergencial tanto da CoronaVac como a produzida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

