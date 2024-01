Bolsonaro ironiza sua aliança com Valdemar: 'Eu sou o marido'

Ex-ocupante do Planalto minimizou atritos com o líder do PL, seu partido, após entrevista elogiosa ao presidente Lula edit

247 - Em meio a declarações controversas, o ex-presidente Jair Bolsonaro abordou sua relação com Valdemar Costa Neto, presidente do PL (Partido Liberal), durante uma entrevista concedida ao jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, nesta terça-feira (16).

Bolsonaro não poupou ironias ao comentar sobre a aliança com Valdemar, cujas declarações elogiosas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), geraram polêmica nos bastidores do partido. "O casamento com o Valdemar está firme. Nele, eu sou o marido. E todos sabem que quem manda na relação é a mulher [risos]. Valdemar é o comandante do partido", afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente destacou a personalidade de Valdemar, mencionando o "coração grande" do líder do PL. "Valdemar tem um coração grande. Por isso, elogia muita gente. Ele não tem maldade. Em nenhum momento do vídeo que circulou eu citei o nome do Valdemar. Como dirigente partidário, ele tem cumprido o que foi acordado comigo", acrescentou Bolsonaro.

A controvérsia teve início na segunda-feira (15), quando Bolsonaro levantou a possibilidade de o partido "implodir" devido às declarações de Valdemar elogiando Lula. O ex-mandatário, em um vídeo gravado durante uma conversa com apoiadores, criticou as afirmações consideradas "absurdas" sobre a popularidade do ex-presidente petista.

Valdemar Costa Neto se defendeu, argumentando que um vídeo editado distorceu suas declarações e afirmou que isso se trata de uma estratégia da oposição para criar divisões entre ele e Bolsonaro.

No vídeo supostamente editado, Valdemar elogiou Lula, ressaltando seu prestígio e popularidade, fazendo parte de uma comparação entre os dois líderes políticos. "Lula é um camarada do povo, ele é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno também, por ter chegado aonde chegou", disse.

