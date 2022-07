"Bolsonaro lança fake news contra as urnas porque sabe que vai perder", diz Fernanda Andrade

Apoie o 247

247 - A jornalista do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial – SindCT, Fernanda Soares Andrade, foi convidada pela diretoria da entidade, a escrever um livro contando a história da criação da urna eletrônica brasileira e as mudanças que sua utilização trouxe ao longo dos anos.

Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, a jornalista destacou que a obra “Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira” está disponível para download gratuito no site da eidade com o objetivo de esclarecer a população sobre o funcionamento e segurança da urna, além de toda a lisura do processo eleitoral.

Fernanda Soares lembrou que Jair Bolsonaro foi eleito por esse sistema que ele critica apenas agora.

“Eles [o clã Bolsonaro] foram eleitos pela urna eletrônica e nunca contestaram a apuração feita pelos TREs e TSE. Só agora, nesta eleição que estão atacando fortemente o processo de sistema de votos no Brasil. Na minha opinião, ele quer repetir o que aconteceu nos EUA e tentar justificar a derrota”, apontou.

A jornalista destacou ainda que as Forças Armadas, que endossaram os ataques contra as urnas, “participam desde a concepção do projeto da urna eletrônica, inclusive um dos militares nomeados como representante dos militares foi nomeado em 2019 para um cargo no Ministério da Ciência e Tecnologia e ainda está na ativa”.

