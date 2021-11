“Bolsonaro levou para a presidência o esquadrão da morte”, diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite repercutiu em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira I(24) a informação de que o ex-sargento Max Guilherme Machado de Moura, assessor especial e segurança de Jair Bolsonaro, entrou na Justiça contra o estado do Rio de Janeiro, em 2009, reivindicando uma promoção por bravura por ter participado de um assassinato em uma comunidade .

“Bolsonaro levou para a presidência o esquadrão da morte”, apontou o jornalista.

Moreira Leite destacou ainda Bolsonaro possui a mesma mentalidade “dos antigos amigos de que ocupam o DOI-CODI”, órgão histórico de repressão e assassinato de militantes dos movimentos sociais e populares contrários à ditadura militar.

O ex-sargento Max Guilherme Machado de Moura, assessor especial e segurança de Jair Bolsonaro, entrou na Justiça contra o estado do Rio de Janeiro, em 2009, reivindicando uma promoção por bravura por ter participado de um assassinato em uma favela, segundo ele, uma morte em confronto.

Policial Militar hoje na reserva, o segurança de Bolsonaro alegou no documento obtido pela coluna que sua participação no assassinato não foi reconhecida e que, por isso, deixou de ser promovido dentro da corporação.

Max Guilherme trabalha com Bolsonaro há oito anos e está sempre ao lado do presidente, tanto nas conversas no cercadinho em frente ao Planalto, quanto em viagens oficiais. O assessor acompanhou o presidente na última vez em que ele ficou internado e estava na segurança de Bolsonaro no episódio da facada.

