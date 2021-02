"Bolsonaro libera armas para reforçar seu pacto com as elites rurais", diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, no Bom Dia 247, afirmou que os decretos do governo federal para aumentar o porte de armas e munições “fazem parte do pacto de Bolsonaro com as elites rurais, para elas poderem se armar e enfrentar as ocupações de terra como bem entenderem”.

“Por isso, precisa aumentar o número de armas que cada cidadão pode ter em suas casas”, afirmou o editor do site Opera Mundi. Segundo ele, a liberação de armas é para atender uma “reivindicação histórica” dos fazendeiros, que poderão ter “guardas privados em condições de enfrentar as ocupações de terra”.

