Bolsonaro lidera pesquisa CNT para Presidência; Lula está em segundo

247 - De acordo com pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte), encomendada ao instituto MDA, publicada nesta quarta-feira (22), Jair Bolsonaro (sem partido) lidera com 29,1% as intenções de votos para disputa presidencial de 2022. Logo atrás vem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 17%.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas, de 15 a 18 de janeiro, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, segundo o instituto.

O estudo também informa que 30,2% das pessoas entrevistadas não sabem ou não responderam em quem votariam para presidente.

Veja abaixo a intenção de votos dos candidatos:

Jair Bolsonaro – 29,1%

Lula – 17%

Ciro Gomes – 3,5%

Sergio Moro – 2,4%

Fernando Haddad – 2,3%

João Amoedo – 1,1%

Luciano Huck – 0,5%

Marina Silva – 0,4%

Dilma Rousseff – 0,3%

João Doria – 0,3%

Outros – 2,4%

Branco/Nulo – 10,5%

Não sabe/não respondeu – 30,2%