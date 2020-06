Bolsonaro mandou PSL dar emprego para amigo no diretório do Rio

Jair Bolsonaro mandou que Gustavo Bebbianno, já falecido, empregasse o amigo Waldir Ferraz no diretório do `SL no Rio de Janeiro em 2018., Ferraz foi demitido pouco após Bolsonaro romper com a legenda edit

247 - Waldir Ferraz, ex-assessor que foi recentemente homenageado por Jair Bolsonaro com a comenda da Ordem do Rio Branco, também teria recebido dele um emprego no diretório do PSL no Rio de Janeiro em 2018. Segundo reportagem do jornalista Guilherme Amado, da Revista Época, Bolsonaro teria determinado que Gustavo Bebianno empregasse o amigo Waldir Jacaré, como Ferraz é conhecido, no PSL

De acordo com a reportagem, membros do PSL teriam dito que Ferraz nunca trabalhou de fato no gabinete da legenda. Após Bolsonaro romper com o PSL, Ferraz foi demitido algum tempo depois afirmou que Jair Bolsonaro só gosta de ter “bandido” à sua volta.

