Bolsonaro mente e diz que não faltam leitos de UTI no Brasil

247 - Jair Bolsonaro, em live nesta quinta-feira, 1º, negou que estejam faltando leitos de UTI no Brasil. Em acordo com sua política negacionista, Bolsonaro buscou alterar a realidade, uma vez que o sistema hospitalar está colapsado em vários estados, o que provocou uma explosão no número de mortes por conta do coronavírus no País.

“As informações que nós temos pelo Brasil todo é que não tem faltado leito de UTI. Chega em 95%, 90%, mas não tem faltado leito de UTI”, disse. Ele ainda afirmou que, “se estiver faltando”, é pela falta de planejamento “por parte dos interessados”.

Bolsonaro também afirmou que “o governo não mede esforços para liberar leitos de UTI”, apesar de vários estados terem de entrar com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Justiça fizesse o Ministério da Saúde liberar verbas e reabrir leitos fechados. Além dos leitos, há também falta de insumos, medicamentos para pacientes em UTI e oxigênio.

Brasil registra mais de 3 mil óbitos por dia

O Brasil registrou novamente, nesta quinta-feira, 1º, mais de 3 mil óbitos pela Covid-19 em 24 horas. Foram 3.769 mortes e 91.097 casos computados nesta quinta, segundo boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com os novos números, são 12.839.844 casos e 325.284 óbitos acumulados desde o início da pandemia.

Na quarta-feira, 31, o Brasil registrou recordes de mortes com 3.780 mortes.

Em relato publicado pelo jornal Valor Econômico, o médico Drauzio Varella afirmou que o Brasil vive um completo caos hospitalar e pode chegar aos 400 mil óbitos já no mês de maio.

