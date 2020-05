Bolsonaro mente em twitter: diz que destinou R$ 250 bi para descontos em contas de luz; valor real foi R$ 900 mi

"R$ 250 bilhões liberados para cobrir os descontos do Programa tarifa social que garantem desconto para famílias de baixa renda na conta de luz”, diz Jair Bolsonaro em sua conta no Twiter. Em abril, o Ministério da Economia, porém, havia destinado R$ 900 milhões para o programa edit

247 - Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para inflar o total de recursos destinados ao programa Tarifa Social, que oferece descontos nas tarifas de energia elétrica para famílias de baixa renda. “R$ 250 bilhões liberados para cobrir os descontos do Programa tarifa social que garantem desconto para famílias de baixa renda na conta de luz”, diz Bolsonaro na postagem feita nesta terça-feira (19). Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério da Economia, porém, havia destinado R$ 900 milhões para o programa.

Em abril, foi editada uma Medida Provisória visando o auxílio do pagamento das contas de energia elétrica de família com consumo de até 220 kWh por um período de três meses. Devido à pandemia, os descontos do programa, que variavam entre 10% e 65% , passaram a ser de 100% ao longo deste período. Os descontos adicionais é que serão custeados pelo aporte de R$ 900 milhões reservados pelo Tesouro.

No mesmo post, Bolsonaro citou, ainda outras medidas econômicas, como a aprovação de uma linha de crédito emergencial para pequenas empresas no valor de R$ 2 bilhões por meio do BNDES e a entrega de cestas básicas à população indígena.

Ainda segundo ele, o governo destinou R$ 12,7 bilhões para o pagamento do benefício emergencial feito a trabalhadores com assinada que tiveram o contrato suspenso ou redução salarial e de jornada.

A- R$ 250 bilhões liberados para cobrir os descontos do Programa tarifa social que garantem desconto para famílias de baixa renda na conta de luz; @Minas_Energia — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 19, 2020

