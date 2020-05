Bolsonaro: militares que receberam auxílio de R$ 600 indevidamente serão punidos

"Quando acontece coisa errada no nosso meio militar, o bicho pega", afirmou Jair Bolsonaro após o Ministério da Defesa informar que 73.242 militares das Forças Armadas receberam indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600 edit

247 - Após o Ministério da Defesa informar que 73.242 militares das Forças Armadas receberam indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600, o Jair Bolsonaro afirmou que eles devolverão o dinheiro e sofrerão uma punição disciplinar. Capitão reformado do Exército, Bolsonaro disse que, no meio militar, quando acontece algo errado, "o bicho pega".

De acordo com ele, o pagamento indevido ocorreu para "o praça prestador do serviço militar inicial", que vem de famílias pobres.

"Mais ou menos 3% da garotada presta o serviço militar obrigatório, e são pessoas oriundas das classes mais humildes da população, são os mais pobres. Estão servindo o Exército no corrente ano, Marinha e Aeronáutica, e alguns se inscreveram. Como ano passado, filho de pobre, sem renda, não tinha renda nenhuma, acabaram recebendo", afirmou na saída Palácio do Planalto.

"Agora, nosso meio, quando acontece coisa errada no nosso meio militar, o bicho pega. Estão sendo identificados, vão pagar, vão devolver o dinheiro e vão pegar uma punição disciplinar. Coisa que não acontece com frequência em outras áreas. No nosso meio, fez besteira, paga. Agora repito: são militares, mas são jovens que prestam serviço militar obrigatório", acrescentou.

