Bolsonaro minimiza denúncia no Tribunal Penal Internacional

247 - Segundo auxiliares diretos, Jair Bolsonaro está minimizando a denúncia apresentada contra ele ao Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, com acusações de crimes contra a humanidade e genocídio, informa coluna de Carla Araújo no Uol.

"Ele não ligou muito para isso. Não está na pauta do presidente. E pelo perfil dos denunciantes essa denúncia não vai dar em nada", disse um ministro à coluna. "Me parece uma ação para tentarem holofotes por dois minutos", avaliou. "É uma besteira. Toda hora denunciam sem fundamento", disse outro auxiliar.

"Não é a hora de dar atenção para isso, já que ela ainda precisa ser aceita. Se for, o presidente terá respostas para rebater as acusações", disse ainda.

Jair Bolsonaro foi oficialmente denunciado neste domingo (26) no Tribunal Penal Internacional por crimes de genocídio e contra a humanidade devido à sua ingerência frente à pandemia do novo coronavírus.

A iniciativa é liderada por sindicatos, em uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil, e é apoiada por entidades internacionais.

Os sindicatos consideram que existe "dolo" e "intenção na postura do presidente, quando adota medidas que ferem os direitos humanos e desprotegem a população”. Caso seja condenado, Bolsonaro pode pegar até 30 anos de prisão.

