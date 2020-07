Bolsonaro monta cenário para divulgar hidroxicloroquina durante evento no Palácio da Alvorada

Jair Bolsonaro resolveu aproveitar a sanção do PL do Saneamento para divulgar uma caixa de medicamento feito com hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada para tratamento de Covid-19 edit

247 - Jair Bolsonaro resolveu aproveitar a assinatura do marco legal do saneamento para divulgar nesta quarta-feira (15) uma caixa de medicamento feito com hidroxicloroquina, remédio ainda sem comprovação científica para o tratamento de pacientes contaminados pelo coronavírus. Seu ajudante de ordens, major Cid, montou um cenário para a transmissão ao vivo direto do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

De acordo com as imagens, uma caixa de sulfato de hidroxicloroquina foi colocada ao lado de Bolsonaro, que, na terça-feira (7) da semana passada, afirmou ter sido infectado pela doença e mesmo assim voltou a subestimá-la, ao afirmar que os mais jovens não precisam entrar em "pânico". Na ocasião, também disse que a cloroquina tem "por volta de 100%" de eficácia.

Não é a primeira vez que ele faz este tipo de propaganda. Já havia feito algo semelhante na reunião virtual do G20, em 26 de março, quando deixou à mostra uma caixa de um outro medicamento feito com hidroxicloroquina.

Na época, o Ministério da Saúde de seu próprio governo pediu que a população não usasse o remédio para o tratamento contra a Covid-19.

