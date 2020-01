Com Bolsonaro-Moro, apenas 35% da verba para construir e reformar presídios foram liberadas

247 - O discurso do governo Jair Bolsonaro sobre segurança pública exclui a construção e reforma de presídios. O governo aplicou apenas 35% do dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), usado para reformas e construções no sistema carcerário do país, no ano passado.

A baixa taxa de aplicação coloca o primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro, com Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança, como o pior desde 2016.

A informação foi publicada no jornal O Estado de S. Paulo a partir do levantamento baseado nos dados dos sistemas do governo extraídos pela ONG Contas Abertas.

Segundo os dados, enquanto rebeliões em presídios pipocaram no país, em que somente no Pará e Amazonas deixaram 112 detentos mortos, o caixa do governo tinha R$ 912,5 milhões para aplicar na construção e reformas, mas até 31 de dezembro só R$ 322 milhões foram executados.

O governo justificou a não aplicação dos investimentos ao não cumprimento dos critérios por parte dos estados.