Bolsonaro mostra incômodo com eventual voto de FHC em Lula: "cara de pau"

"Esse cara de pau vai votar no Lula!”, afirmou Bolsonaro sobre o tucano, sugerindo ainda "soltar um dinheirinho pro MST" invadir a fazenda de FHC edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro reclamou durante transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira (20) da declaração dada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sobre as eleições de 2022. FHC disse que votaria no ex-presidente Lula em um eventual segundo turno do ex-líder sindical contra o atual presidente.

“Teve uma passagem bastante notória em que invadiram a fazenda do Fernando Henrique Cardoso, esse FHC que tá dizendo agora que vai votar no Lula. É um cara de pau! Esse cara de pau vai votar no Lula!”, disse Bolsonaro em live. A declaração foi dada após ele voltar a atacar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Leia mais na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.