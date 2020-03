Bolsonaro: "Mourão é muito mais tosco do que eu"

Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, Jair Bolsonaro criticou seu vice-presidente, chegou a duvidar do número de mortos em São Paulo e outros municípios brasileiros. edit

247 - Jair Bolsonaro mostrou mais uma vez a fragilidade de seu governo em entrevista ao apresentador Datena, nesta sexta-feira (27).

Comentando a fala de Mourão sobre a necessidade de confinamento como medida de prevenção contra o coronavírus, o que foi defendido pelo vice-presidente, Bolsonaro disparou: "Mourão é muito mais tosco do que eu. Mourão é um companheiro aqui, pau para toda obra. Ele é o único que não é demissível no governo, pode ficar à vontade”.

"Então quero distância do Mourão, não vou entrevistá-lo não. Se é pior que você", respondeu Datena.

Bolsonaro chegou a duvidar do número de mortos em São Paulo, Estados Unidos e outros municípios brasileiros.

Nessa quinta-feira, 26, em declaração no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão, que havia defendido o isolamento social no combate à pandemia de coronavírus. “O presidente sou eu, pô. O presidente sou eu”, disse ele.