Bolsonaro muda discurso e agora diz que "não tem como saber" se há corrupção no governo

247 - Jair Bolsonaro disse , nesta segunda-feira (6) que é quase impossível falar que não há corrupção em seu governo, ao contrário do que sempre foi afirmado por ele desde que chegou ao poder. “Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe. Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar. Não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, ministérios com mais de 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas”, disse durante conversa com apoiadores no palácio da Alvorada.

A declaração foi feita cerca de uma semana após ele se filiar ao PL, partido do Centrão comandado por Valdemar Costa Neto, condenado por corrupção. As afirmações de que não haviam casos de corrupção no governo, foram feitas por Bolsonaro até mesmo durante a abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Confira o momento em que Jair Bolsonaro recua das declarações anteriores em que negava a existência de casos de corrupção no govermo federal.

