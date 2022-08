Bolsonaro muda o tom após entrevista e ataca JN: 'pronunciamento de Bonner'

Apoie o 247

ICL

247 - 'Comportado' durante a entrevista ao Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (22), Jair Bolsonaro (PL) retomou seu tom belicoso após participar do telejornal da TV Globo.

Nas redes sociais, o chefe do governo federal chamou a entrevista de "pronunciamento de Bonner", em referência ao apresentador do telejornal, William Bonner. "Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner Kkkkk. Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos!".

Ele também publicou uma foto assistindo, no camarim da TV Globo, ao telejornal do SBT, de seu aliado Silvio Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.