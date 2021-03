Bolsonaro muda tom e agora diz que "lá na frente" poderá se vacinar contra a Covid-19

"Eu já tive o vírus vivo. Então estou imunizado. Deixa outro tomar a vacina no meu lugar. Lá na frente, depois de todo mundo, se eu resolver tomar, porque no que depender de mim é voluntário, não pode obrigar ninguém a tomar vacina, eu tomarei”, disse Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro, que já minimizou a gravidade da pandemia e questionou a eficácia das vacinas contra a Covid-19, disse que poderá tomar o imunizante “lá na frente”.

“O pessoal fica perturbando ‘tome a vacina’. O que é vacina? Não é um vírus morto? Eu já tive o vírus vivo. Então estou imunizado. Deixa outro tomar a vacina no meu lugar. Lá na frente, depois de todo mundo, se eu resolver tomar, porque no que depender de mim é voluntário, não pode obrigar ninguém a tomar vacina, eu tomarei”, disse Bolsonaro a apoiadores nesta sexta-feira, de acordo com O Globo.

Questionado sobre a compra de vacinas pelos governos estaduais, Bolsonaro destacou que os estados podem comprar os imunizantes, mas eles serão absorvidos pelo Plano Nacional de Imunização.

“Alguns governadores colocaram uma emenda no projeto (do Congresso) para os estados comprarem a vacina. Sem problema nenhum. Mas quem vai pagar a conta? Eu. Se quiserem comprar, pode comprar. Mas a vacina vem pro Plano Nacional de Imunização”, disse. Apesar da declaração, ele afirmou que "ninguém tá contra governador".

