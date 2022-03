"Bolsonaro não disse que punha a cara no fogo pelo ministro? Já se queimou!", diz Ivan Valente

Parlamentares usaram as redes sociais para comentar a saída do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do governo Bolsonaro após escândalo de favorecimento à pastores edit

247 - A informação de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração, de acordo com informação publicada pela CNN Brasil nesta segunda-feira (28)., repercute nas redes sociais.

"CAIU! Milton Ribeiro pediu demissão após escândalos de corrupção no MEC. Bolsonaro não disse que punha a cara no fogo pelo ministro? Já se queimou! Caiu o intermediário do esquema, falta o chefe", escreveu o deputado Ivan Valente (PSol-SP), se referindo à declaração de Jair Bolsonaro durante sua live semanal nas redes sociais na semana passada em que disse: "O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele".

"A hora do adeus!", escreveu a também deputado do PSol, Luiza Erundina (SP). "Bolsonaro liquida a fatura de Milton Ribeiro, mas a sangria não acaba. É um desgoverno absoluto e que está com os dias contados. Vai tarde!", completou.

Para a deputada Sâmia Bomfim, a saída de Milton Ribeiro não significa que ele não tenha "que responder por seus crimes". "É uma vitória para quem defende o Brasil e a educação pública. Ainda assim, sabemos que Bolsonaro sempre pode apresentar um nome ainda pior, temos que seguir a luta pela queda e enfraquecimento desse governo de criminosos", acrescentou.

Milton Ribeiro caiu! Tem que responder por seus crimes. É uma vitória para quem defende o Brasil e a educação pública. Ainda assim, sabemos que Bolsonaro sempre pode apresentar um nome ainda pior, temos que seguir a luta pela queda e enfraquecimento desse governo de criminosos.