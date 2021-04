Bolsonaro não é amigo da Amazônia, diz deputado amazonense

247 - O deputado Serafim Corrêa (PSB) disse que Jair Bolsonaro não é amigo do estado do Amazonas e da floresta amazônica.

A declaração foi feita quando a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o título de Cidadão do Amazonas para o ocupante do Palácio do Planalto. Dos 24 deputados estaduais, 14 foram favoráveis à concessão. O único voto contrário foi o de Serafim Corrêa (PSB) —o restante não votou ou se absteve, informa a Folha de S.Paulo.

Corrêa declarou que Bolsonaro que por não ser amigo do estado e da floresta amazônica, Bolsonaro não merece qualquer homenagem. Acrescentou que Bolsonaro só fez coisas contra o estado, persegue a Zona Franca de Manaus, não comprou vacina, foi negligente quando faltou oxigênio, não cuida da floresta, coloca o estado só em pauta negativa no mundo inteiro.

