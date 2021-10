“Bolsonaro não é carta fora do baralho”, avalia Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Apesar das pesquisas eleitorais indicarem um amplo favoritismo do ex-presidente Lula (PT) para a corrida presidencial de 2022, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou à TV 247 ser “incorreta a avaliação de que Bolsonaro é carta fora do baralho”.

Para ele, a burguesia está trabalhando para achar um nome da terceira via que possa ir para o segundo turno no próximo pleito contra o petista. Caso o candidato da terceira via não obtenha sucesso, porém, a burguesia, segundo o dirigente partidário, voltará a se aliar a Bolsonaro. “A preocupação maior da burguesia nesse momento é substituir o Bolsonaro por outro candidato. [Ela] está empenhando todos os esforços. Vamos ver o que sai dessa cartola de mágico aí que é a convenção do PSDB. O que sair daí provavelmente será o candidato da terceira via, o que é uma coisa complexa. Justamente pela própria complexidade nós temos que entender que a burguesia deixa o Bolsonaro ali. É como se você estivesse criando alguém para substituir mas você ainda não colheu o fruto. Se você não puder substituir, é o Bolsonaro”.

Ainda de acordo com Rui Costa Pimenta, a burguesia crê que derrotar o ex-presidente Lula é mais fácil do que derrotar o atual chefe do governo federal. “Bolsonaro está no páreo e é o problema imediato na burguesia. Uma vez resolvido o problema Bolsonaro, aí o problema é derrotar o Lula. Mas eu acredito que a burguesia considere mais fácil derrotar o Lula do que o Bolsonaro nesse momento, porque o Bolsonaro se apoia em uma divisão interna da burguesia. Há setores da burguesia que preferem o Bolsonaro, mas não há nenhum setor da burguesia que queria o Lula”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE