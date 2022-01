'Bolsonaro não é o candidato do coração dos evangélicos', diz pesquisador

Apoie o 247

247 - O antropólogo Juliano Spyer afirma que Jair Bolsonaro não é o presidente do coração do segmento, mas é quem o atrai por defender de forma clara as pautas de costumes. Ele é autor do livro “O povo de Deus”, que detalha o crescimento dos evangélicos no país.

Em entrevista ao Globo, Spyer disse que os candidatos que quiserem se conectar com os evangélicos precisam disputar as narrativas com a direita, a partir da defesa de temas como vida, família e amor.

"A igreja ocupa espaços deixados pelo governo: ajuda a arrumar emprego, leva para hospital quem precisa e ajuda e até a encontrar tratamento para um filho que se envolve com drogas e tráfico", afirma. "Essas pessoas de esquerda não podem mais ignorar essa população. A eleição delas passa por dialogar com parte desses 60 milhões de brasileiros".

Na obra, Spyer usa uma pesquisa de campo de seu doutorado, que o levou a passar um ano e meio na periferia de Salvador, e apresenta os principais estudos sobre cristianismo evangélico no Brasil.

