"Bolsonaro não ganha de ninguém no campo da democracia e precisa de um golpe de Estado", diz Fernando Horta

247 - O historiador Fernando Horta, em entrevista à TV 247, cravou que Jair Bolsonaro perderá no segundo turno da eleição presidencial de 2022, independentemente de quem for seu adversário. Desta forma, argumenta o especialista, Bolsonaro tentará dar um golpe de Estado, tal como foi feito recentemente na Bolívia contra Evo Morales, dando espaço para a direitista Jeanine Áñez.O plano de Bolsonaro, segundo Horta, já está em prática, e por isso o discurso governista sobre fraude nas urnas eletrônicas . A visita do diretor da CIA , William J. Burns, reforça a tese, diz o historiador. “Quem chamou a CIA foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sabe que ele está acabado no campo democrático. Se o jogo em 2022 for democracia, Bolsonaro não se elege. Na última pesquisa aparece que ele perde para o Ciro Gomes, Ciro Gomes que no seu estado perde para o Lula. Ciro Gomes, que aparece com 4%, 5% no primeiro turno, ganha do Bolsonaro no segundo turno. Isso quer dizer efetivamente que qualquer um ganha do Bolsonaro no segundo turno”.

“O Bolsonaro já sabe disso. O que ele está tentando fazer com a CIA é exatamente o que a oposição fez na Bolívia com relação ao Evo Morales. O Bolsonaro já está criando essa narrativa da fraude das urnas eleitorais brasileiras. Ele está efetivamente sondando o governo americano para ver se o governo americano topa fazer o que fez na Bolívia com o Evo Morales, se a OEA vai efetivamente ajudar nisso”, completou.

Lula fora da eleição de 2022

Horta afirmou que, apesar do favoritismo do ex-presidente Lula para voltar ao Palácio do Planalto, a centro-direita ainda tentará uma última cartada para impedir a eleição do petista, não abrindo mão da queda de Bolsonaro.

Segundo o historiador, a estratégia é continuar desgastando Bolsonaro pela CPI da Covid e, próximo ao pleito de 2022, retirar Lula do jogo eleitoral, da mesma forma como foi feito em 2018, quando o ex-presidente foi preso injustamente. “A centro-direita no Brasil descobriu como ela tem que fazer para ganhar a eleição de 2022, e é nisso que eu acho que estamos com algum problema. A centro-direita sabe que qualquer um que for para uma eleição democrática com o Bolsonaro ganha. Portanto, quem é que tem que sair da eleição? Lula. Se o Lula sair, a centro-direta tem chance. Luiz Fux há uma semana disse que ele ainda vislumbrava uma possibilidade de retirar Lula da eleição, ele disse abertamente, para todo mundo ouvir, dentro de uma sessão no STF. E é esse caminho que a centro-direita e a direita liberal estão fazendo. Vão tentar manter Bolsonaro sangrando via CPI o máximo possível e vão tentar, próximo da eleição, tirar os direitos políticos do Lula e fazer uma eleição no segundo turno com alguém e Jair Bolsonaro. O que Bolsonaro vê nisso? Ele sabe que não ganha de ninguém na democracia e, portanto, quer consolidar um golpe de Estado, e para isso ele precisa da bênção dos Estados Unidos”.

