Bolsonaro não para de postar sobre Covid e vacinação, após instalação da CPI do Genocídio

Revista Fórum - Após passar os últimos 13 meses fazendo pouco da pandemia do Coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) resolveu passar a impressão que acordou para o assunto.

A instalação da CPI do genocídio, que apura responsabilidades do seu governo no excessivo número de casos e mortes no Brasil, deve ter dado um belo empurrão na atitude do presidente.

Ele não fala mais (ao menos por enquanto) em cloroquina, tratamento precoce, “gripezinha” etc.

Suas redes sociais andam repletas com ações do governo na vacinação, ampliação de leitos, auxílio emergencial entre outros.

O que foi feito, no entanto, está feito. A postura de Bolsonaro e seu governo, que não conseguiu resolver nem a pandemia, tampouco a economia, tem custado caro ao povo brasileiro.

