Bolsonaro não protege vidas nem a economia, diz economista do FMI

O ex-economista-chefe do FMI, Maurice Obstfeld, critica a atitude de desleixo de Bolsonaro com o coronavírus e considera que isto vai custar caro ao Brasil. Em entrevista, o economista diz ainda que o ocupante do Palácio do Planalto não cuida tampouco da economia, o que vai gerar perda de renda para os brasileiros edit